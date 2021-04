La Poste en 2020 – Les distributeurs de colis 24h/24 ont connu un boom Durant cette année de pandémie mondiale, de plus en plus de clients ont eu recours aux services de la Poste 24 heures sur 24.

L’utilisation des automates de la Poste a explosé en 2020. Les utilisateurs les ont fréquemment utilisés pour des retours de colis (photo d’archives). Keystone/Laurent Gillieron

La possibilité de recevoir ou d’expédier des colis 24 heures sur 24 a fait plus d’adeptes que jamais en 2020, année de pandémie de coronavirus. Le service postal affirme que ses automates My Post 24 sont en plein essor depuis leur installation fin 2013.

De plus en plus de clients ont recours aux services de la Poste 24 heures sur 24, indique jeudi la Poste dans un communiqué. Les habitudes des consommateurs évoluent, indique la Poste. Les utilisateurs ont parfois besoin de récupérer un colis en dehors des heures d’ouverture.

Après l’introduction des automates postaux en 2013, la Poste a progressivement augmenté leur nombre: 94 en 2018 et 183 début 2021. Et même si la Poste exploite elle-même de moins en moins d’agences, le nombre de points d’accès postaux a augmenté depuis 2016: de 4200 à environ 4700 aujourd’hui.

Dans le même temps, selon la Poste, l’utilisation des automates a également augmenté: alors qu’en janvier 2018, les clients avaient effectué environ 25 000 transactions aux machines – c’est-à-dire recevoir ou envoyer des colis ou des lettres – rien qu’en décembre 2020, on comptait déjà 220 000 transactions, selon la Poste.

Au cours de l’année 2020, l’utilisation a augmenté encore plus que les années précédentes. Beaucoup ont fait livrer des vêtements et d’autres marchandises à leur domicile pendant le confinement, écrit la Poste. Les automates ont été en majorité utilisés pour retourner les colis.

Pour la première fois, les clients de la Poste ont envoyé plus de colis via les distributeurs automatiques qu’ils n’en ont reçus l’année dernière. En 2020, plus de 930 000 retours de colis ont été postés via My Post 24, soit deux fois plus qu’en 2019, selon la Poste.

ATS

