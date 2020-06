Statue de Pury contestée – Les discrets et nombreux liens de Neuchâtel avec l’esclavage La pétition pour retirer la statue de David de Pury à Neuchâtel ranime un débat longtemps tabou sur les liens de certains citoyens avec l’esclavage. Alain Rebetez

La statue de David de Pury, sur la place du même nom au cœur de Neuchâtel, dont l’héritage colossal a permis de financer l’Hôtel de Ville et de nombreux bâtiments prestigieux. KEYSTONE

La Suisse s’est toujours considérée comme un pays vierge de tout passé colonial, mais la réalité historique est un peu plus complexe. Une pétition lancée à Neuchâtel par un anonyme «Collectif pour la mémoire» le rappelle : elle demande que la statue de David de Pury, sur la principale place de la ville, soit «retirée» et remplacée par une plaque «en hommage à toutes les personnes ayant subi […] le racisme et la suprématie blanche».