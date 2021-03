Instruction publique – Les directeurs de collèges «maltraités» sont plus confiants Le MCG a saisi la Commission de contrôle de gestion concernant le malaise exprimé par les onze directions d’établissement du secondaire II. Le calme semble revenu. Sophie Simon

Roland Jeannet, président de l ’ association des d irectrices et d irecteurs du secondaire II . Pascal Frautschi / Archives

Des tensions sont apparues entre la direction générale et les directeurs d’établissement du secondaire II lors de la crise sanitaire, comme l’a révélé Léman Bleu. Dans un courriel que nous avons pu partiellement consulter, envoyé le 17 juillet à la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta, les mots sont forts.

Roland Jeannet, président de l’association des directrices et directeurs du secondaire II, donne le ton dans l’objet du mail: «Maltraitance institutionnelle des directrices et directeurs.» Il y rappelle avoir demandé à ce que «l’Autorité se limite à donner un cadre général de ses attentes, qui puisse ensuite se décliner dans les écoles» en tenant compte de leurs spécificités. Ce souhait est formulé non seulement dans la gestion des flux d’élèves en temps de pandémie, mais aussi pour «toute décision». Le président écrit que le manque de confiance du sommet envers les cadres supérieurs est «insupportable». Et regrette que la première préoccupation du Département de l’instruction publique soit la «gestion de l’image donnée».