Conflit dans l’enseignement secondaire II – Les directeurs de collège «maltraités» soutenus par un rapport La Commission de contrôle de gestion conclut à une rupture du lien de confiance avec leur hiérarchie et plaide pour un meilleur respect de leur autonomie. Sophie Simon

Les bureaux du DIP au 6, rue de l'Hôtel de Ville. LAURENT GUIRAUD

La Commission de contrôle de gestion s’est penchée sur le malaise exprimé par les directeurs de collège vis-à-vis de leur hiérarchie. L’abcès avait été crevé en juillet 2020 dans un courriel de l’Association des directeurs d’établissements du secondaire II, qui dénonçait une «maltraitance institutionnelle». Un accompagnement externe a depuis lors été mis en place par un cabinet de ressources humaines.

Dans un rapport publié lundi, la commission démonte les arguments contextuels mis en avant par tous les acteurs du dossier pour expliquer les tensions. Elle conclut que «le conflit est antérieur à la pandémie de Covid-19 et que cette dernière n’a fait qu’amplifier les problèmes existants». Elle estime aussi que ces difficultés «n’ont rien à voir avec une diminution des moyens financiers alloués par le budget cantonal».

Des conclusions en décalage

Selon ladite commission, ces difficultés sont liées «à un problème de gestion des ressources humaines et à un grand problème relationnel avec le directeur général du secondaire II», lui-même actuellement toujours en arrêt de travail. Cette dernière conclusion peut surprendre étant donné que lors de toutes les auditions, la question a été posée de savoir s’il s’agissait d’un problème de personne. Et tous les acteurs interrogés, sans exception, ont refusé cette interprétation et parlé d’un problème structurel…

La commission s’inquiète également que quatre directeurs sur onze aient été en arrêt maladie de longue durée au moment de ses travaux, soit un taux de 36% à l’instant T.

Les députés s’étonnent que le mandat externe ait été confié au même cabinet qui a accompagné l’entrée en fonction du directeur général du secondaire II il y a une dizaine d’années. «L’indépendance de ce cabinet vis-à-vis du directeur général doit être interrogée», écrivent-ils. De plus, on leur affirme que ce cabinet n’a pas produit de rapport final ni intermédiaire, la commission n’a donc eu accès à aucun document écrit.

Plus de participation

Durant leur audition, les deux «managing partners» de ce cabinet ont toutefois fourni de nombreux éléments. Ils ont notamment constaté la présence d’un «dysfonctionnement systémique» (sans «volonté de nuire») et d’un «état de crise». Ils ont déclaré qu’un nouveau modèle de gouvernance avait été élaboré pendant l’été par le directeur général et que cette première version serait ensuite affinée «de manière participative avec les membres de la direction générale» et les onze directeurs de collège.

Dans ses recommandations, la commission souhaite que leur autonomie soit mieux respectée et qu’ils puissent participer à l’élaboration des directives. Elle appelle enfin de ses vœux des «solutions pérennes pour ramener le taux d’absence en dessous de 7%», soit le taux d’alerte usuel.

