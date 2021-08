Environnement – «Les dioxines se cachent autour des incinérateurs» La pollution à Lausanne confirme que ces substances toxiques se terrent en Suisse. Mais difficile de savoir où et dans quelle quantité: tous les cantons ne font pas de contrôles systématiques. Dominique Botti

En mai 2021, la ville de Lausanne a annoncé avoir découvert de fortes concentrations de dioxines et furanes au centre-ville. Des mesures de précaution ont été prises dans les endroits à risques, comme ici dans le parc de l’Hermitage. Yvain Genevay / Tamedia

Au début de cette année, M. Aebi a découvert qu’une partie de son terrain familial était polluée. Depuis, il attend les analyses complémentaires pour savoir quoi faire. Ce fils de maraîchers est le propriétaire de la dernière ferme du centre de Lausanne. En mai dernier, les autorités ont révélé que ses champs étaient souillés par les dioxines et les furanes. Ces substances toxiques, qui font partie de la famille des polluants organiques, ont été trouvées dans d’autres lieux de la capitale vaudoise. Les neuf plus gravement touchés, des places de jeux et de sport, font l’objet de mesures de protection.