Paléontologie – «Les dinosaures sont toujours les rois du monde» L’étude des dinosaures permet d’appréhender la manière dont le monde évolue actuellement. Interview du paléontologue américain Mark Loewen. Javier Arroyo («El País»)

Pour le paléontologue, les films de la franchise «Jurassic Park» et «Jurassic World» revêtent une importance capitale. «Grâce à ces films, un tas de paléontologues se sont passionnés pour leur travail.» DR Getty Images

Né en 1970 en Californie, Mark Loewen est paléontologue et professeur à l’Université de l’Utah, aux États-Unis. Spécialiste de l’évolution et de la biogéographie des dinosaures carnivores, cuirassés et à cornes pour les périodes du jurassique et du crétacé, il a participé au catalogage de treize nouveaux dinosaures. Il fait également partie de l’équipe scientifique du Musée d’histoire naturelle de l’Utah.