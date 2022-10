L’annonce récente de la hausse historique des primes d’assurance maladie choque tant par son ampleur que par son contexte marqué par 1) de nombreuses mesures de maîtrise des coûts (réintroduction imminente de la clause du besoin sur Genève, coupe tarifaire linéaire sur les analyses de laboratoires cet été, projet(s) de révision la LAMal) et 2) l’accumulation de 12 milliards de réserve par les caisses maladie, grandes absentes de la pandémie alors que les primes restaient dues.

Arguments usuels (coûts des médicaments, surplus de spécialistes, tourisme médical, vieillissement de la population, systèmes de facturation inadaptés, opacité), les aspects techniques et complexes de ce dossier effacent volontiers trois constats pourtant simples de vingt-cinq ans d’activité sous le régime de la LAMal.

Constat No 1: les primes moyennes adultes de l’assurance obligatoire de soins (AOS) ont augmenté de 285% alors que les coûts de la santé ont augmenté de 215%. La population suisse paie trop (+70%, hors contribution fiscale) et depuis trop longtemps.

Constat No 2: l’usage de cette manne entièrement financée par les contribuables/assurés est souvent inadéquat. Citons, comme partie émergée de l’iceberg, la porosité entre primes de base et privées (rapport FINMA, 2020), les 17 milliards de placement financiers des caisses entre 2019-2021, l’usage des cotisations pour financer les contre-initiatives aux caisses uniques, les mécanismes de péréquation intercantonale fumeux, et l’accumulation de réserves excédant souvent le double des exigences légales.

Constat No 3: sans contrôle, le financement public obligatoire d’entités privées par le biais des primes de l’AOS a dépassé l’acceptable. Fort de vingt-cinq ans d’expérience, le modèle actuel a montré que coupler les mesures de maîtrise des coûts (portées uniquement par la population et les prestataires de soins) à une diminution de prime relève du simple mirage. Plus sournois encore, ces mesures n’ont eu en réalité qu’un seul effet certain: diminuer les charges des caisses maladie tout en leur garantissant des revenus haussiers. L’objectif réel des nombreux battages médiatiques souvent initiés par les caisses maladie depuis 1997 serait-il de maintenir la population captive d’un processus permettant de maximiser leur bénéfice en toutes circonstances sous l’implacable prétexte de l’évolution incontrôlée des coûts de la santé? Force est d’admettre que l’on frise le «business model» parfait.

Le refus consommé de nos autorités à tout contrôle efficace des caisses maladie cumulé à l’opacité des processus, conflits d’intérêts, et du lobbying dans les affaires politiques suisses (rapport Transparency International, 2019) deviennent indéfendables. La similitude entre ce fonctionnement et ce que le Larousse définit comme organisation mafieuse («Groupe occulte de personnes qui se soutiennent dans leurs intérêts par toutes sortes de moyens») nécessite une prise de position univoque de nos autorités quant aux changements législatifs nécessaires pour qu’un contrôle digne de ce nom puisse être instauré dans l’AOS.

À défaut, la population suisse et les prestataires de soins resteront les dindons captifs de cette mauvaise farce dont les effets indésirables perdureront largement après Noël.

Pr Nicolas Vuilleumier Afficher plus Chef de service de médecine de laboratoire, Département diagnostique HUG.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.