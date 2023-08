Film alpin – Les Diablerets ont vu l’ours mongol La 54e édition du Fifad prime un film franco-iranien sur la gestion de l’ours en Mongolie. Claude Ansermoz

«Mongolie, la vallée des ours», du réalisateur franco-iranien Hamid Sardar-Afkhami DR

Aux Diablerets aussi, c’est la fournaise. Dans l’atmosphère moite de cette mi-août, le 54e festival du film alpin (Fifad) a livré son palmarès. Hasard des récompenses, comme à Locarno, c’est un réalisateur d’origine iranienne qui est primé. En l’occurrence: «Mongolie, la vallée des ours». Hamid Sardar-Afkhami connaît bien ce pays. Qui gère, au contraire de la Suisse, parfaitement le loup sur ses terres. C’est plus compliqué avec les ours. Mais un garde-faune a l’idée aussi saugrenue que géniale d’engager d’anciens braconniers pour changer les mentalités des nomades.

«24 heures», partenaire de longue date du Fifad dont il produit le programme en version papier et pdf, distribue lui-aussi depuis cette année un prix, celui de la narration. C’est Romaric Haddou, journaliste et grand amateur de montagne, qui a visionné les dix films présélectionnés par le directeur artistique, Benoît Aymon. Son choix s’est porté sur une petite perle en stop motion que le festival d’animation d’Annecy a récompensé du prix du jury en 2022 et qui a d’ailleurs également décroché le prix du cinéma européen du meilleur film du genre.

Notre collaborateur a été séduit: «Grâce à un dialogue virtuel avec sa grand-mère, personnage central du film, le réalisateur nous plonge avec douceur et humour dans le passé chahuté de sa famille de migrants italiens. Pour raconter un quotidien marqué par la rudesse du travail manuel, par le fascisme et la guerre, Alain Ughetto choisit la simplicité et la poésie. Une émouvante leçon d’histoire qui s’adresse à tous les publics.» A noter que l’animateur Lausannois Elie Chappuis était de la partie et n’est certainement pas pour rien pour la belle esthétique du long-métrage.

Développement suit





Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.