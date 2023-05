Cessez-le-feu au Soudan – «Les deux généraux n’ont aucune envie d’arrêter de se battre» Malgré l’enlisement militaire des deux camps, les experts ne donnent pas cher de la trêve négociée ce week-end. Théophile Simon

Les représentants des deux généraux soudanais signent un cessez-le-feu samedi soir à Djeddah, en Arabie saoudite. L’accord doit entrer en vigueur lundi soir et durer sept jours. AFP/HO/SPA

Le cessez-le-feu entre les deux généraux soudanais, signé ce samedi à Djeddah, tiendra-t-il les sept jours escomptés? La précédente trêve, conclue le 2 mai au Soudan du Sud, avait volé en éclats au bout d’à peine 48 heures. Riyad et Washington, qui ont patronné cette nouvelle pause dans les combats, ont donc cette fois imaginé un «comité de surveillance» chargé de veiller au respect de l’accord en faisant le lien entre les belligérants et les organisations humanitaires. Ces dernières doivent, à partir de lundi, pouvoir acheminer de l’aide aux plus de vingt millions de Soudanais affectés par cinq semaines de combats.