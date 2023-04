Détention administrative à Genève – Les deux détenus de la prison de Favra seront transférés Le tribunal administratif de première instance a tranché: dans le cas de ces deux personnes, la détention est illicite. Henri Neerman

Les deux prisonniers sont détenus à Favra depuis respectivement quatre et dix mois. L’un d’eux a en outre entamé une grève de la faim depuis cinquante-quatre jours. DOMINIC FAVRE/LMS

«C’est une victoire en demi-teinte», déclare Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat d’un des deux détenus dont la remise en liberté avait été demandée mardi. Néanmoins, le Tribunal administratif de première instance a, ce jeudi, statué que les deux détenus devraient être transférés au centre de détention de Frambois d’ici au 25 avril à 14 h, sans quoi ils seraient libérés.

Le tribunal a en effet retenu que, dans les deux cas, les conditions de détention actuelles étaient non conformes à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), soit l’interdiction de la torture et les traitements inhumains. «Selon moi, le tribunal n’a pas retenu les bonnes raisons. Ce ne sont pas que les situations individuelles spécifiques de ces deux personnes qui rendent leur détention illicite, mais bel et bien les conditions de détention à Favra en tant que telles. Toutes les détentions y sont illicites.»

Répercussions politiques?

Un point sur lequel s’accorde Me Dina Bazarbachi, avocate de l’autre détenu. Elle ajoute: «Je suis navrée de voir qu’une magistrate, alors qu’elle a effectivement constaté une violation de l’article 3 de la CEDH, décide de maintenir la détention. Je pense néanmoins que ce jugement va avoir des répercussions politiques prochainement qui mèneront, je l’espère, à la fermeture de Favra. J’ai d’ailleurs d’ores et déjà déposé une demande de remise en liberté pour les neuf détenus restant.»

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.