Étude sur le surendettement à Genève – Les dettes nuisent gravement à la santé: la preuve! Un sondage réalisé pour la Fondation de désendettement révèle à quel point les ennuis financiers affectent l’état général. Édifiant! Eric Budry

Pour François Bellanger, président du conseil de la Fondation genevoise de désendettement, et Johanna Velletri, la directrice de la fondation, il est évident que les dettes empêchent les gens d’avancer si on ne leur vient pas en aide. LAURENT GUIRAUD

Tout le monde l’imagine intuitivement, mais encore fallait-il le prouver: l’endettement lorsqu’il devient ingérable plonge les personnes concernées dans des états dépressifs, affecte leur santé physique et dégrade leur estime de soi. Les résultats d’une étude réalisée à la demande de la Fondation genevoise de désendettement sur ses bénéficiaires sont sans appel: avant le dépôt de leur dossier auprès de la fondation, trois personnes sur quatre estimaient que leur situation financière avait un impact négatif sur leur santé psychologique et leur sommeil. La bonne nouvelle, c’est que dès l’acceptation de leur dossier, elles ne sont plus qu’une personne sur quatre à ressentir cet impact.