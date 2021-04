Trafic aérien – Les destinations préférées des Suisses ce week-end pascal Le coronavirus n’a pas entamé les envies de voyage des Helvètes qui ont été nombreux à s’envoler pour le Portugal depuis l’aéroport de Genève et la péninsule ibérique depuis Zurich.

Les aéroports de Zurich et de Genève constatent ce week-end pascal une légère hausse du nombre de passagers par rapport aux jours précédents. KEYSTONE

Portugal, Espagne, Turquie: les Suisses ont choisi le soleil pour le week-end pascal. Les aéroports de Zurich et de Genève constatent une légère hausse du nombre de passagers par rapport aux jours précédents. Il reste toutefois bien en deçà d’un week-end de Pâques sans coronavirus.

Entre 7800 et un peu plus de 9000 passagers par jour ont pris des vols depuis Genève ce week-end, soit près de 85% de moins par rapport à 2019, indique le porte-parole de Genève Aéroport, Ignace Jeannerat. L’aéroport de Zurich a lui enregistré entre 10’000 et 14’000 passagers par jour, contre environ 100’000 en temps normal.

Les passagers au départ de Genève ont principalement choisi le Portugal comme destination. Viennent ensuite l’Espagne, Dubaï et l’Egypte. À Zurich, la péninsule ibérique a aussi été privilégiée avec l’Allemagne, la Turquie et le Kosovo.

ATS

