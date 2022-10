LAURENT GUIRAUD

Genève, 12 octobre

En 2016, un rapport historique concluait à la valeur de la maison dite la Gradeline, certes composite car construite en plusieurs étapes, mais intéressante également de ce fait, avec des apports successifs de styles, de matériaux et de décors. A l’époque, la haute fonctionnaire en charge de l’office cantonal du patrimoine et des sites se voulait rassurante en arguant que la maison Wanner n’était en aucun cas menacée puisque tous les droits à bâtir de la parcelle avaient déjà été utilisés pour construire la petite barre de logements voisine.

Il n’y avait donc pas péril en la demeure.

Par la suite, les objets mobiliers, oeuvres des ferronniers Wanner découvertes dans la maison, ont été prélevés et donnés au Musée d’art et d’histoire, pour sa collection d’arts appliqués. Et puis, par un soudain tour de passe-passe, des droits à bâtir jusque-là épuisés, sont réapparus, ou ont été octroyés en vertu de règles visiblement modifiées dans l’intervalle, sans doute en vertu du nouveau crédo de la sacro-sainte et impérative densification…

Figurant encore parmi les lieux visitables et visités aux Journées du patrimoine en septembre 2021, la Gradeline part finalement sous les coups de pioche, sans le moindre souci de réaffectation et de remploi de ses matériaux, un leitmotiv pourtant à la mode dans la bouche des décideurs soi-disant écolos…

Isabelle Brunier

