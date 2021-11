Artistes engagés – Les dessous intrigants d’une pub contre la loi Covid L’annonce qui invite à voter non le 28 novembre prochain semble surtout avoir été prévue pour un public alémanique. Le site internet francophone auquel elle renvoie ne fonctionne pas. Frédéric Ravussin

La publicité est parue dans notre édition du 22 novembre.

La pub en a interpellé plus d’un, dans notre édition de lundi. Ornée de rose, elle met en avant Valentina, Simona, Astrid, Sam, Boris et Marco, tous versés dans le domaine de la culture au sens large. Des anonymes – en Suisse romande en tout cas – qui portent haut et fort dans la presse un message contre la loi Covid.

Depuis lundi donc, ces six-là ne sont plus vraiment de parfaits inconnus, puisque leur visage et leur positionnement sur la question se sont affichés sur deux tiers de page dans «24 heures» et dans la «Tribune de Genève», réunis sous l’étiquette «Les artistes contre la loi Covid». Comme un écho aux concerts provax lancés il y a quelques jours par la Confédération?