Ski alpin – Les descentes masculines de Zermatt/Cervinia annulées Les deux descentes masculines prévues les 29-30 octobre à Zermatt/Cervinia n’auront pas lieu en raison du manque de neige. Les épreuves féminines devraient connaître le même sort lundi. Sport-Center

La langue de neige au pied de la piste depuis une webcam. DR

Malgré tous leurs efforts, les organisateurs du «Matterhorn Cervino Speed Opening» n’ont pas pu sauver les deux descentes masculines prévues le week-end prochain (29-30 octobre) entre Zermatt et Cervinia (Italie).

Le «snow control» effectué samedi matin sur la «Gran Becca», première piste transfrontalière de l’histoire de la Coupe du monde de ski, a contraint les deux membres de la FIS à annuler les épreuves en raison du manque de neige et pour des raisons de sécurité. De la pluie s’est même invitée sur la dernière portion de la piste. Après un premier contrôle effectué dimanche passé, qui avait mis en évidence un manque de neige sur la dernière partie du tracé (environ 300 mètres) qui s’élance d’un glacier, la FIS avait exceptionnellement accordé un sursis d’une semaine aux organisateurs.

Les images de ce week-end. DR

Ceux-ci se sont donné «toutes les chances pour que les épreuves aient lieu», selon Michel Vion, secrétaire général de la FIS, en raison du «caractère inédit de cette première et du fait que ce projet et cette course impliquent des contraintes spécifiques».

Sur les images de la webcam du bas de la piste, une bande de neige avait fait son apparition sur le dernier secteur auparavant désertique. Les deux descentes féminines prévues sur la «Gran Becca» les 5-6 novembre sont fortement menacées. Le contrôle de la piste par la FIS est prévu mardi et il n’y aura pas de délai exceptionnel accordé.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.