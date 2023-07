Incendie en Valais – Les derniers évacués ont pu rentrer chez eux Malgré un nouveau départ de feu, tous les habitants ont pu regagner leurs maisons. Les propriétaires de chalet ne sont, eux, autorisés que temporairement. Delphine Gasche

Un nouveau feu est parti au-dessus du village d’Oberried (VS) dimanche matin. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les braises sont encore chaudes dans la forêt au-dessus de Bitsch (VS). Un coup de vent et le feu repart en un clin d’œil. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé dimanche matin, vers 5 h 30.

«Grâce à des caméras thermiques, nous avons remarqué une augmentation des températures au sol. Dix minutes plus tard, les flammes étaient là», raconte Waldemar Schön, porte-parole du commandement de Bitsch. Les pompiers sont immédiatement intervenus avec le renfort d’un hélicoptère. En trois heures, ils ont maîtrisé le début d’incendie.

Le feu a pris loin du village d’Oberried – le seul encore en partie évacué en ce dimanche matin. Ses habitants ont donc pu rejoindre leurs maisons dès 10 h. «Tous ne sont pas encore rentrés définitivement. Certains ont juste été chercher quelques objets, avant de redescendre dans la vallée chez des amis ou de la famille. Entre les pompiers et les hélicoptères, il faut dire qu’il y a beaucoup de bruit et d’agitation», reconnaît Waldemar Schön.

Si les habitants à l’année peuvent rester la nuit, les propriétaires de chalets ont, eux, l’obligation de redescendre d’ici à minuit. L’objectif est de limiter le nombre de personnes dans la région.

Tous sont appelés à rester dans leurs logements ou aux alentours. Les balades en forêt sont à éviter. Les excursions en voiture aussi, afin de laisser les routes libres pour les services d’intervention. Dernier point: les paysans sont priés de ne pas arroser leurs champs. Les pompiers ont la priorité sur l’eau. Aucune restriction n’est en revanche adressée aux habitants. Ils peuvent prendre leur douche, boire l’eau du robinet ou cuisiner sans inquiétude. La route de Bitsch à Ried-Mörel a elle été rouverte pour tout le monde.

«Les températures souterraines oscillent entre 200 et 300 degrés. Le feu peut reprendre n’importe où et à n’importe quel moment.» Waldemar Schön, porte-parole du commandement de Bitsch

La situation est désormais stable. Mais pas encore sous contrôle. «Il n’y a plus de feu visible. Les températures souterraines oscillent toutefois entre 200 et 300 degrés, explique le porte-parole du commandement. Le feu peut reprendre n’importe où et à n’importe quel moment.» Quatre équipes d’une dizaine de personnes travaillent chaque jour d’arrache-pied pour contenir tout nouveau départ.

Pour l’instant, les feux reprennent à 400-500 mètres des habitations. Mais s’ils se rapprochaient, une nouvelle évacuation serait à l’ordre du jour. Qu’est-ce qui est nécessaire pour contrôler la situation? «Il faudrait deux-trois jours de pluie sans trop de vent, relève Waldemar Schön. Mais la météo est actuellement très imprévisible.»

