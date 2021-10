Procès en appel – Les derniers bons mots de Pierre Maudet Le conseiller d’État a répondu aux questions sur le voyage tous frais payés à Abu Dhabi et sur le rôle des trois autres accusés. Fedele Mendicino

Pierre Maudet. Patrick Tondeux

Presque une formalité. La fin de l’audition de Pierre Maudet, ce mardi matin devant la Chambre pénale d’appel et de révision, ne l’a visiblement pas ébranlé. Il faut dire que la plupart des questions bienveillantes provenaient des avocats de la défense. L’occasion pour l’ancien élu PLR de faire preuve de son adresse oratoire et du sens de la formule.

Rappelons qu’il est accusé, tout comme son ancien chef de cabinet, d’avoir bénéficié d’un luxueux séjour tous frais payés à Abu Dhabi en 2015 et d’un sondage financé en 2017 par deux hommes d’affaires. Ces derniers, ayant œuvré à la mise en place de ce voyage, sont suspectés d’avoir agi auprès de ces deux éminents représentants de l’État dans le but de s’ouvrir les portes de l’administration. C’est ainsi que l’un d’eux, Antoine Daher, aurait pu faire ouvrir sans les autorisations requises l’Escobar, un établissement dans lequel il avait des intérêts. Concernant le second entrepreneur, Magid Khoury, l’accusation estime qu’il a pu notamment obtenir grâce à ce réseautage un rendez-vous avec un service de l’État pour promouvoir un projet immobilier.