État de nécessité – Les députés valident les arrêtés Covid-19 du Conseil d’État Malgré des critiques et les coups de butoir de l’UDC, la gestion du gouvernement durant la crise est approuvée. Eric Budry

Genève, le 11 mai 2020.

La session du Grand Conseil de mai 2020 s'est déroulée au CICG. ©Pierre Albouy/Tribune de Genève Pierre Albouy

Examen réussi! Le Grand Conseil a approuvé lundi, sur le coup de 23 h 30, les 37 arrêtés que le Conseil d’État a adoptés entre le 11 mars et le 29 avril sous le régime exceptionnel de l’état de nécessité imposé par la pandémie. La résolution allant dans ce sens, qui accompagnait le rapport de la Commission législative, a été acceptée par 73 voix contre 3 non et 12 abstentions.