Grand Conseil – Les députés récompensent Caritas et le CSP Les députés augmentent les subventions négociées entre l’État et les associations. Irresponsable, assure le PLR. Marc Bretton

Les distributions d’aide alimentaire organisées par les associations et soutenues par la Ville ont pesé sur la décision des députés. PIERRE ALBOUY

C’est une bonne surprise pour Caritas et le Centre social protestant. Vendredi, les députés ont accepté un projet de loi modifié qui augmente de 200’000 francs leurs subventions, bien qu’elles aient signé un contrat de prestation moins généreux. Le fait est suffisamment rare pour être remarqué. Que s’est-il passé? «Ces deux associations ont fait un travail remarquable en pleine situation d’urgence sociale, remarque la rapporteuse de majorité, la socialiste Caroline Marti. Il a fallu faire face à une explosion des sollicitations.» Du coup, la Commission des finances a revu le contrat de prestation proposé par le Canton et augmenté les subventions pour les quatre prochaines années. En commission, le gouvernement a suivi, reprenant au vol et à son compte l’amendement de la commission. Mais il est possible qu’il ait suivi en quelque sorte un mouvement qu’il ne pouvait empêcher.