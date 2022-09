Grand Conseil – Les députés genevois veulent un droit à l’alimentation le Grand Conseil a adopté vendredi soir un projet de loi concernant un droit constitutionnel à l’alimentation.

Le vote a eu lien ce vendredi soir. FRANK MENTHA

Genève doit avoir un droit constitutionnel à l’alimentation. Par 52 oui contre 43 non, le Grand Conseil a adopté vendredi soir un projet de loi dans ce sens. Comme il modifie la charte fondamentale, la population sera amenée à voter sur sujet.

Les longues files de personnes attendant de recevoir un cabas alimentaire au printemps 2020, lors de la crise économique due à la pandémie de Covid-19, ont montré l’importance d’ajouter ce droit à la liste des droits fondamentaux, à l’instar du droit au logement, a déclaré en substance le socialiste Diego Esteban, rapporteur de majorité. Il permettra à l’Etat mener une politique publique ad hoc.

Le nouvel article constitutionnel stipule que «le droit à l’alimentation est garanti. Toute personne a droit à une alimentation adéquate, ainsi que d’être à l’abri de la faim.» Favorables à ce texte, la gauche et le PDC estiment que l’Etat devra ainsi soutenir une alimentation locale, saine et de qualité, garante d’une meilleure santé et de la biodiversité.

Les autres partis se sont opposés à ce texte, qualifié de «flou et de difficilement applicable» par l’UDC André Pfeffer, rapporteur de minorité. «On amène des contraintes pour le bien de la population. Ce droit deviendra un devoir», a mis en garde le MCG François Baertschi.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.