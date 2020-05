Grand Conseil – Les députés fribourgeois déménagent encore Le Grand Conseil fribourgeois connaît pour sa session de mai, qui s’est ouverte mercredi, son deuxième déménagement de l’année 2020.

Le site de la police cantonale offrait aux députés fribourgeois un espace déjà plus vaste que celui de l’Hôtel cantonal, mais insuffisant dans le contexte de la distance physique imposée par la crise du Covid-19. Keystone/archives 1 / 1

Deuxième déménagement pour le Grand Conseil fribourgeois. À la rénovation de l’Hôtel cantonal à Fribourg s’ajoute la crise du Covid-19, avec une installation à Forum Fribourg, à Granges-Paccot.

Les 110 députés fribourgeois devaient normalement siéger pour deux ans, jusqu’à fin 2021, dans les locaux de la police cantonale à Granges-Paccot, à côté de Fribourg. Ils ont bien pris leurs quartiers pour la session de février, avant que la pandémie ne vienne troubler l’organisation, avec déjà l’annulation de la session de mars.

Pour la session de mai, les élus siégeront à quelques centaines de mètres du siège de la police cantonale, dans une grande salle du site d’exposition Forum Fribourg. Les débats se tiendront dans un espace de 70 mètres de long sur 30 mètres de large, permettant d’éviter les contacts trop étroits entre les députés et les sept conseillers d’État.

Coût limité

La salle ressemble à ce qui a été mis en place pour la session extraordinaire des Chambres fédérales de début mai à Bernexpo, avec une table pour chacun des élus. À noter que quatre députés, issus des groupes UDC et Vert Centre Gauche, participent à la session depuis chez eux, parce qu’ils font partie de la catégorie à risque.

En l’état, il est acquis que les sessions de juin et d’août, celle-ci remplaçant celle de mars, se dérouleront à Forum Fribourg. Le déménagement vers le site d’exposition permet d’utiliser le même système de sonorisation et de vote électronique que dans les locaux de la police cantonale, seuls les câbles seront plus longs.

Le déplacement des débats à Forum Fribourg coûtera 17’000 francs par session, principalement pour la location et le nettoyage des locaux. Le reste des frais, en particulier pour la sonorisation, est compris dans le crédit accordé dans le cadre de la rénovation de l’Hôtel cantonal.

( ATS/NXP )