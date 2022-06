Conflits avec l’État – Les députés étrillent le Bureau de médiation administrative Coûteux, méconnu, cadre peu clair: la Commission de contrôle de gestion pointe plusieurs lacunes dans ce dispositif créé il y a trois ans. Chloé Dethurens

La commission a refusé de prendre acte du rapport d’activité 2020 du Bureau de médiation administrative. KEYSTONE

Régler les conflits entre les Genevois et leur administration, leur éviter de saisir la justice. C’est la mission du Bureau de médiation administrative (BMA) créé il y a trois ans. Or, des députés ont analysé son rapport d’activité et leurs conclusions sont sévères. Insuffisamment utilisé, coûteux, cadre peu clair: la Commission de contrôle de gestion a refusé de prendre acte de ce rapport, dénonçant plusieurs problèmes.