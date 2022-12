Une majorité forte de 52 voix a adopté vendredi le budget 2023 du canton de Genève, un vote qui pèse près de 10 milliards de francs et dégage un déficit de 500 millions. Soyons clairs! Le fait que l’État, petit et grand, disposera d’un budget l’année prochaine est une excellente nouvelle. Le tâtonnement et la complexité administrative des douzièmes provisoires, cela va une année, mais pas deux. Sans parler de l’image désastreuse que cela donne du canton.

De même, il n’est guère étonnant qu’une coalition formée du MCG, du PS, d’Ensemble à Gauche et des Verts soit très à l’écoute des revendications de la fonction publique. Le hic, c’est que dans l’exercice de la négociation, ces quatre formations ont fait de la surenchère – dans ce cas le MCG – et sont allées un peu trop loin en glissant dans leur paquet ficelé le versement de l’annuité.

Le MCG a peut-être réussi un coup politique, mais c’est aussi un coup de Jarnac pour le partenariat social dans la plus grande entreprise du canton.

Encore une fois, en soi ce n’est pas une surprise. Ce qui dérange, c’est qu’au terme de longues négociations, le Conseil d’État et les associations représentatives du personnel étaient parvenus à un accord sur ce point. En résumé, l’annuité serait versée, totalement ou partiellement, si les comptes 2022 affichaient un solde positif. Ce qui est très probable.

Lorsque la Commission des finances a annoncé la décision de sa majorité, la surprise a été totale tant pour la ministre des Finances, Nathalie Fontanet, que pour le président du Cartel de la fonction publique, Olivier Baud. Que des élus politiques s’assoient ainsi sur le résultat obtenu par les partenaires sociaux, surtout quand cela n’est pas réellement utile, n’est pas une bonne idée! Cela fausse les règles du jeu et décrédibilise les négociateurs.

