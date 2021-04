Indices à la dent dure – Les dents, mémoire archéologique Leur potentiel de conservation supérieur à celui des os et la quantité d’informations qu’elles contiennent font que les dents de nos ancêtres sont devenues d’incontournables objets d’étude. Geneviève Comby

En analysant les différentes parties qui composent les dents, les scientifiques peuvent déterminer, entre autres, l’alimentation de nos ancêtres ou leurs mouvements migratoires. PA Images/Alamy Stock Photo

Elles résistent au temps. Raison pour laquelle les dents sont considérées par les archéologues comme de véritables mines d’informations. En combinant des analyses dentaires avec celles d’ossements et de restes végétaux issus de plusieurs sites en Suisse romande, l’Université de Genève a récemment permis de mieux cerner le mode de vie de nos ancêtres de l’âge du bronze.

Femmes, hommes ou enfants, ils mangeaient tous la même chose: de la viande et des plantes essentiellement. Pas vraiment de poisson ou d’autres ressources d’eau douce. Et si l’agriculture était alors principalement basée sur l’orge et le blé, une autre céréale, venue d’Asie, a fait son apparition à cette époque: le millet. Le tout dans un contexte caractérisé par une intensification de l’usage d’engrais, sans doute liée à une augmentation de la production agricole.