Ville de Genève – Les démissions se multiplient à la tête de l’administration municipale Le management du secrétaire général est mis en cause. Une douzaine de personnes ont quitté son microdépartement ces derniers mois. Le Conseil administratif assume la réorganisation en cours. Théo Allegrezza

L’entrée du Palais Eynard, où se trouvent plusieurs services du Secrétariat général, à proximité du parc des Bastions. LUCIEN FORTUNATI

Un climat «très lourd» et une grande souffrance prévalent au sein du Secrétariat général (SG) de la Ville de Genève. Ce petit département, composé d’une centaine de collaborateurs, constitue un rouage essentiel de l’administration municipale. Or il a vu plus d’une douzaine d’entre eux démissionner au cours des derniers mois, dont trois rien que depuis début février, selon les informations de la «Tribune de Genève». On dénombre aussi plusieurs personnes en arrêt maladie. «C’est du jamais-vu», souffle un fonctionnaire.