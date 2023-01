Les Pâquis – Les délicieuses brochettes du Sumo Yakitori Ce miniscule restaurant japonais vaut le détour. Mais attention, il est prudent de réserver. Alain Giroud

Le restaurant Japonais Sumo Yakitori TDG

Ce restaurant japonais propose un éventail de cette spécialité nipponne dorée sur la braise à côté d’autres saveurs exotiques ébouriffantes. Il est prudent de réserver, car la douzaine de places du Sumo Yakitori est prise d’assaut. Surtout si vous espérez vous sustenter avant d’assister à un spectacle au Théâtre du Léman. Vous vous installerez au bar d’où vous pourrez surveiller du coin de l’œil le chef qui grille ses brochettes sur du charbon de bois incandescent. Ces yakitoris constitueront les éléments principaux du repas. Mais vous auriez bien tort de ne pas déguster auparavant quelques saveurs inédites et étonnantes venues d’ailleurs. On pense aux oshinko, légumes marinés dans une vinaigrette, façon pickles. Daikon, poivron, haricots verts, gingembre, chou rouge croquent sous la dent et réveillent les papilles. Comme la salade d’algues (kaiso) aux puissantes saveurs marines.