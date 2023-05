Spécial Grillades – Les défis de la fausse viande Il a fallu 75 essais à la marque suisse The Green Mountain pour réussir un burger végétal, fidèle à son modèle carné en goût, couleur et réaction à la cuisson. Marius Leutenegger

L’idée était de cibler les nombreux flexitariens prêts à renoncer régulièrement à la viande, mais pas au plaisir de son goût. The Green Mountain

En dépit de l’effet de mode dont bénéficie l’alimentation végane, les personnes qui ne mangent pas du tout de viande en Suisse restent rares. En effet, environ 4% de la population se disent végétariens et moins de 1% végétalien. Ceux dont le nombre augmente, ce sont les flexitariens, soit celles et ceux qui renoncent consciemment, plusieurs fois par mois, aux aliments d’origine animale, et donc alternent – en toute flexibilité – entre une alimentation carnée et non carnée. Selon un sondage, cette pratique concerne 55% des 30-44 ans et près de deux tiers des 60-79 ans. L’époque où un «vrai» repas comprenait forcément un morceau de viande est révolue.