Festival en France – Les Déferlantes renonce à Perpignan, boycottées par Indochine et Louise Attaque La ville est tenue par l’extrême droite, ce qui n’a pas plus à certains artistes. Or «sans artiste, pas de festival» déplore les organisateurs, en quête d’un autre lieu.

1 / 1 Les festivaliers étaient ravis de pouvoir écouter Francis Cabrel lors de l’édition des Déferlantes en 2018. AFP/RAYMOND ROIG

Un festival de musique a renoncé mardi à organiser son édition 2023 à Perpignan, principale ville de France tenue par l’extrême droite, après le refus de deux têtes d’affiche, Indochine et Louise Attaque, de s’y produire.

Les organisateurs du festival Les Déferlantes se disent «contraints de renoncer à cette implantation» dans la ville du sud de la France en raison des réactions de leur public et de l’annulation de «plusieurs artistes programmés» dans un communiqué.

«Je regrette cette décision, on se faisait une joie de les accueillir», a réagi le maire de Perpignan, Louis Aliot, du parti d’extrême droite Rassemblement national (RN).

«La sortie d’Indochine et de Louise Attaque est inqualifiable, c’est sectaire (…) Si on n’est pas d’accord avec eux, on est des ennemis. C’est une discrimination politique», a critiqué M. Aliot, figure historique du mouvement de Jean-Marie Le Pen depuis les années 90 et ancien compagnon de Marine Le Pen.

M. Aliot avait échoué à être élu à la présidence du Rassemblement national fin 2022, face à Jordan Bardella.

Le festival de musiques actuelles, créé en 2007 à Argelès-sur-Mer, station balnéaire proche de Perpignan, avait récemment annoncé déplacer son édition 2023 de la cité pyrénéenne de Céret à Perpignan, pour des motifs logistiques et de sécurité.

100.000 festivaliers

Ce changement de lieu, qui n’avait pas fait l’objet de concertation avec les artistes, a été décrié par certains d’entre eux. En 2022, le festival avait accueilli plus de 100.000 festivaliers durant 4 jours.

Ce week-end, le groupe Indochine, connu pour son engagement contre les idées d’extrême droite, avait conditionné sa participation à la tenue de son concert «dans un autre lieu», faute de quoi il annulerait sa venue.

De même, le groupe Louise Attaque a annoncé mardi annuler sa venue, disant ne pas vouloir «cautionner ni la méthode du fait accompli, ni la possible récupération du festival par la mairie».

Le festival, qui doit accueillir des artistes internationaux comme Sting ou Rosalia, est en quête d’un nouveau lieu dans le sud-ouest de la France, pour son édition, du 6 au 9 juillet.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.