Propriétaires dans le viseur – Les défenseurs des locataires veulent plafonner les loyers

À Bâle-Ville et Zurich, on s’attaque aux majorations intervenant après des travaux de rénovation. La Suisse romande sert d’inspiration.

Un loyer qui prend l’ascenseur après des travaux de rénovation? Les défenseurs des locataires s’attaquent au phénomène. Le 28 novembre, les citoyens de Bâle-Ville voteront sur une initiative visant à mettre un frein aux majorations.

En cas d’acceptation dans les urnes, la cité rhénane deviendrait le canton offrant la protection des locataires la plus étendue de Suisse alémanique.

Cette offensive, c’est l’Asloca et le Parti socialiste (PS) qui la lancent, remontés contre des hausses de loyer qu’ils jugent «beaucoup trop nombreuses et beaucoup trop élevées». Dans leur viseur figurent les travaux, notamment énergétiques, consentis dans le seul but de percevoir un rendement plus élevé.