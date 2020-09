Manifestation – Les déçus de Dal Busco ont crié leur ras-le-bol Environ 200 personnes ont défilé samedi pour dénoncer les embouteillages et la disparition à venir de places de parc. Chloé Dethurens

Ce samedi ils étaient près de 160 manifestants, dont 60 piétons et 100 motards. Laurent Guiraud

Ils étaient moins nombreux que lors de leur première édition, mais ils se sont fait entendre. Coups de klaxons, vrombissements des moteurs et riffs de guitare ont accompagné les appels à la démission du conseiller d’Etat désormais rebaptisé « Dal Bouchon » par ses détracteurs, lors d’un cortège d’environ 200 personnes, samedi après-midi. Le défilé a relié en moins d’une heure le Boulevard helvétique à la plaine de Plainpalais.

Sous un soleil de plomb, une cinquantaine de motards, des taxis, mais aussi quelques dizaines de piétons et une poignée de cyclistes, tous déçus de la politique de Serge Dal Busco, ont manifesté leur ras-le-bol. Des embouteillages, de l’élargissement de certaines pistes cyclables surtout, mais aussi de la possible suppression de 4000 places de parc, objet de la votation du 27 septembre prochain.