Grand-Saconnex – Les débats sur la votation liée au tram s’enflamment La Commune a publié un avis rectificatif pour contrer des informations «tendancieuses». Le comité référendaire dénonce une «propagande».

Une partie de la route de Ferney sera élargie pour faire passer le tram et les voitures, ce qui implique d’abattre des arbres, ce que condamnent les opposants. LUCIEN FORTUNATI

À dix jours de la votation liée à l’extension du tram Nations-Grand-Saconnex, les débats s’enflamment. Mardi après-midi, le Conseil administratif a publié sur son site un «avis rectificatif» contre les «informations erronées ou tendancieuses diffusées par des tiers» et qui «risquent de fausser la liberté de vote».

«De nombreuses fausses informations circulent, notamment des vidéos sur les réseaux sociaux. Nous devions intervenir pour veiller à la défense des intérêts de la Commune, justifie Laurent Jimaja, conseiller administratif Vert chargé de l’Aménagement. Le règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques nous le permet.» La publication de cet avis fait bondir Didier Duret, représentant du comité référendaire à l’origine de la votation. «C’est une méthode insidieuse pour faire de la propagande en faveur du «oui». Et de qui parle-t-on, les «tiers» ne sont pas nommés!»

Suite d’une série de passes d’armes

Le 27 novembre, les Saconnésiens sont appelés à se prononcer sur une délibération acceptée à une large majorité par les élus du Conseil municipal en novembre 2021 cédant à l’État cinq terrains pour mener à terme l’extension ferroviaire. Cette décision est contestée par un comité référendaire, qui a rallié le soutien de 982 citoyens ainsi que des associations de quartier. En filigrane, c’est le «gigantisme» du projet – mais pas le tram lui-même – qu’attaquent les opposants.

«Le Grand-Saconnex est sacrifié, en termes de trafic et de biodiversité», résume Didier Duret. Le comité déplore que les terrains cédés à l’État aient été «bradés», que la fermeture d’une partie de la route de Ferney «devrait entraîner un report de trafic dans les quartiers périphériques de près de 15’000 voitures par jour». Il dénonce encore un «saccage écologique» avec l’abattage «massif» d’arbres et la création d’îlots de chaleur, et soutient que lorsque les élus ont voté, ils n’étaient pas en possession de toutes les informations.

L’avis publié par la Commune fait suite à une série de passes d’armes: un recours du comité référendaire devant la Chambre constitutionnelle lors de l’élaboration de la brochure de votation – rejeté –, un débat public annulé – le comité estimait que les conditions de la rencontre étaient «biaisées» et a refusé de participer –, Laurent Jimaja prêt à dégainer une plainte pour diffamation si une lettre du comité envoyée au président du Conseil d’État est rendue publique, le comité qui accuse ce magistrat de «biaiser la campagne et de surseoir à son devoir de réserve» avec des propos tenus sur les réseaux sociaux…

Possibilité d’expropriation

Le texte rectificatif court sur deux pages et demie. Il explicite et justifie, entre autres, la question de l’abattage d’arbres – 160 au Grand-Saconnex, où le double sera replanté, «dont 62 arbres abattus au Chapeau-du-Curé. Trois chênes se trouvent dans cet espace arboré, dont deux sont considérés comme «arbres majeurs» (ndlr: dont la valeur financière est supérieure à 10’000 francs et la circonférence du tronc supérieure à 2 m).

La Commune précise aussi que «le projet du tram fait 2875 mètres linéaires le long de la route de Ferney. 49,5% de ce linéaire ne sera pas élargi […]. Sur le solde restant, 7,6% sera élargi de 3 mètres, 25,7% de 10 mètres, 17,2% de 15 à 20 mètres.» Elle soutient que la mise en service du tram, tous axes confondus, représente entre 10’000 et 15’000 véhicules par jour en moins, assure que les surfaces minérales auront un pouvoir réfléchissant élevé et que le Conseil municipal était au courant de la fermeture du bas du chemin Auguste-Vilbert lors du vote.

Le sujet cristallise les tensions, pourtant, la portée de la votation du 26 novembre est floue: si la délibération est annulée, cela ne devrait pas remettre en cause le chantier, rappelait le Canton il y a quelques mois dans nos colonnes. Car les autorités fédérales pourraient activer la loi sur l’expropriation pour réaliser le projet ferroviaire.



