Distinction nationale – Les Dardagnotes sont unanimes sur l’attrait de leur bourgade Dardagny a rejoint le club des plus beaux villages de Suisse. Nous nous sommes rendus sur place pour sonder les habitants. Ils ne sont pas surpris. Laurence Bezaguet

Dardagny, avec son château, fait partie des plus beaux villages de suisse. Switzerland Tourism

«Nous n’avons pas attendu cette distinction pour savoir combien notre village était exceptionnel», déclarent José Ruiz Andrade (25 ans) et sa mère Lola qui se baladent avec Chana, leur chiot de 4 mois. Comme nous vous l’annoncions dans notre édition du 25 novembre, Dardagny vient d’entrer dans la liste des plus beaux villages de Suisse. Le bourg du Mandement devient ainsi le premier du canton de Genève à rejoindre ce réseau national.

Le comité de l’Association des plus beaux villages de Suisse – au nombre de 44 à présent – a porté son attention sur Dardagny «pour la richesse de son patrimoine architectural typiquement vigneron et pour son cadre rural magnifiquement préservé». Des atouts que vante José: «Hormis le trafic des pendulaires, notre village est idyllique. D’abord parce que tout le monde se dit bonjour, ensuite parce que le vin est réputé, que les maisons ont du cachet et que l’on peut se promener à l’infini au milieu des vignes.»