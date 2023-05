Tour d’Italie – Les cyclistes ne pourront pas franchir le col du Grand-Saint-Bernard En raison des conditions météorologiques, la route du col ne sera pas ouverte à temps. Le Giro va donc passer par le tunnel vendredi pour rallier Crans-Montana.

Les chutes de neige ont été très abondantes depuis fin février (photo d’archives). Et de nouveaux flocons sont encore attendus. AFP

Mauvaise nouvelle pour les fans de la petite reine. Vendredi, le Tour d'Italie devait faire son entrée en Valais par la grande porte, à savoir le col du Grand-Saint-Bernard, à près de 2500 mètres d'altitude. «C’est notre rêve de le franchir au milieu des murs de neige» avait espéré il y a deux semaines Steve Morabito, président du comité d’organisation du Giro en Valais. Mais, comme l'annonce «Le Nouvelliste» lundi, cela ne sera pas possible. Les coureurs devront emprunter le tunnel pour entrer sur le sol helvétique.

La 13e étape du Tour d'Italie, qui va se dérouler entre Borgofranco d'Ivrea et Crans-Montana, devait initialement compter un dénivelé de plus de 5000 mètres. Elle sera amputée d'environ 500 mètres d'ascension, ajoute le quotidien valaisan. Malgré d'importants travaux de déneigement, il n'a pas été possible de rendre la «Cima Coppi» accessible. Les importantes chutes de neige de ces dernières semaines ont réduit à néant les espoirs des organisateurs. D’autant plus que de l’or blanc est encore attendu sur les cimes ces prochains jours.

Plusieurs ascensions, dont celle du col de la Croix-de-Cœur et la montée finale vers Crans-Montana restent toutefois au programme, promettant une belle lutte pour le maillot rose. En l'absence du Belge Remco Evenepoel, qui a dû jeter l'éponge à cause du coronavirus, le favori à la victoire finale se nomme désormais Primoz Roglic, alors que le Britannique Geraint Thomas a endossé le maillot de leader du général.

pac

