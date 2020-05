Les deux-roues dans la rue – Plus d’un millier de cyclistes manifestent à Genève À l’appel des réseaux sociaux relayé notamment par des associations, les adeptes de la mobilité douce ont été invités à défendre ce lundi les nouveaux aménagements de pistes cyclables en ville de Genève. Notre suivi en direct. Fedele Mendicino DÉVELOPPEMENT SUIT

Ce lundi 18 mai, 18h00, au moins un millier de manifestants se sont réunis pour un long cortège de manifestation. Laurent Guiraud

Quand les partisans du vélo se donnent le mot sur les réseaux sociaux, ça se voit: ce lundi peu après 18h, ils étaient plus d’un millier de cyclistes à répondre présent à la mobilisation soutenue par plusieurs associations de promotion de la mobilité douce. Un millier? Peut-être plus encore. Le cortège débutait de la pointe sud de la plaine pour se clore vers la place du Cirque.

Le cortège débutait de la pointe sud de la plaine de Plainpalais pour se clore vers la place du Cirque. Laurent Guiraud

À l’image d’actif-trafiC qui salue les nouvelles pistes cyclables provisoires en Ville: «Dans le cadre du déconfinement, afin d'éviter un rebond du trafic automobile pour cause de maintien de la distanciation physique dans les transports publics, ces nouveaux aménagements ont été installés en Ville sur le modèle de ce qui s'est fait à Milan, Bruxelles, Paris ou Berlin.» L’association relève que «la peinture n'est même pas encore sèche que ces pistes temporaires sont déjà menacées par les milieux automobilistes qui se mobilisent fortement pour les faire supprimer au plus vite.» Estimant que le Conseil d’État, qui se réunit mercredi, est sous pression, les défenseurs de la bicyclette craignent un rétropédalage et invitent à défendre ces bandes cyclables!

Les manifestants se sont d’abord réunis sur la plaine de Plainpalais. Laurent Guiraud

Réunissant près de 10’000 signatures, la pétition*, qui vise à soutenir ces aménagements, appelle les autorités à équiper «d’autres tronçons, notamment sur les routes pénétrantes menant au centre-ville, à transformer à moyen terme ces bandes cyclables tracées à la peinture en véritables pistes afin de créer enfin le véritable réseau dont l’achèvement fait cruellement défaut à Genève et qui existe pourtant dans de nombreuses villes dans le monde.»