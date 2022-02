JO 2022 - Les curleuses suisses en demi-finales

Hockey sur glace

Vainqueur de la Chine en barrage du tournoi masculin (7-2), le Canada s'est qualifié pour les quarts de finale et rencontrera la Suède mercredi.

AFP

L'équipe de Chine est sortie avec les honneurs d'une compétition qu'elle abordait avec un certain nombre d'incertitudes liées à l'attelage hétéroclite qui la compose: seuls 6 joueurs sur 25 sont nés en Chine, la plupart viennent des Etats-Unis et du Canada, et certains naturalisés n'avaient aucune origine chinoise.

Le Canada, qui vise un dixième titre olympique, fera face à une adversité bien plus élevée au prochain tour face à la Suède, qui n'a pas dû passer par les barrages.