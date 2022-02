JO 2022 - Les curleurs australiens peuvent reprendre la compétition

Curling

Le Glaronais Martin Rios et la Bernoise Jenny Perret n'affronteront pas l'Australie dans le tournoi mixte dimanche à 7h05. La raison: l’équipe australienne doit renoncer à la compétition à cause d’un cas de Covid-19.

Tahli Gill, qui fait équipe avec Dean Hewitt, a été déclarée positive samedi et placée en isolement. Le Comité olympique australien aimerait qu’elle et son coéquipier rentrent à la maison le plus tôt possible.

L'Australie est dernière du classement avec sept défaites en autant de matches.

Prochain match du duo helvétique: dimanche, à 13h05, contre les Etats-Unis.