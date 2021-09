Entreprise publique - Les curieux liens d’une cadre de l’État avec le privé

Le 12 août, la feuille d’avis officielle fédérale, la FOSC, annonce la radiation de Marie Da Roxa, directrice de l’Institution pour le maintien à domicile (IMAD), de deux conseils d’administration: celui de la Clinique Générale-Beaulieu et celui de la holding du même nom, gérant également la clinique de Carouge ainsi que le Centre médical de Meyrin. Elle y siégeait depuis 2012.

Que faisait la directrice de l’IMAD dans ces conseils d’administration? On se renseigne, car la Clinique Générale-Beaulieu, qui vient de rénover un de ses bâtiments et de changer de directeur, est un acteur significatif du réseau de soins privé à Genève, comme le groupe Hirslanden ou l’Hôpital de La Tour. Fondée en 1899, elle appartient à Swiss Medical Network, une structure regroupant de nombreuses cliniques partout en Suisse. Swiss Medical appartient à une société d’investissement, Aevis Victoria, exploitant des hôtels de luxe et des cliniques privées.