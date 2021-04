Conférence – Les crottes sont le réseau social des animaux Conservateur au Muséum, Manuel Ruedi donne mardi une conférence en ligne sur ce sujet peu ragoûtant, mais captivant pour les spécialistes. Antoine Grosjean

Le scarabée bousier confectionne une boule avec des déjections, pour avoir sa réserve personnelle qu’il va enterrer dans un coin afin de nourrir sa progéniture. DR

Nauséabondes et salissantes, elles dégoûtent le commun des mortels. Mais pour les spécialistes, les crottes peuvent révéler un monde infini. Car leur destin ne s’achève pas lorsqu’elles sortent du fondement des animaux. Au contraire, leur histoire ne fait alors que commencer. C’est celle-ci que se propose de nous raconter mardi soir Manuel Ruedi, conservateur au Muséum de Genève, dans une conférence en ligne intitulée «Histoire naturelle des crottes». Interview.

Manuel Ruedi, vous dites que les crottes sont un vrai «fèces book» de la nature. Qu’entendez-vous par ce jeu de mots? Beaucoup d’animaux apparemment pas très sociaux peuvent communiquer entre eux à travers leurs excréments ou leur urine. Ceux-ci servent entre autres à marquer leur territoire et à transmettre toutes sortes d’informations sur leur auteur. Par exemple, le tigre est très solitaire, mais il sait toujours où se trouvent ses congénères, grâce à leurs crottes. Et les jets d’urine, qui contiennent des phéromones, le renseignent sur la disponibilité sexuelle des femelles. Lors de ma conférence, je montrerai des images rares, que j’ai prises moi-même, où on voit l’étonnante réaction d’un tigre mâle face à ces messages «subliminaux».

Qu’est-ce qui vous fascine dans les excréments animaux, qui rebutent la plupart des gens? Pour un naturaliste, c’est un vrai livre d’images. Si on sait lire une crotte, elle vous dit quel animal est passé par là, à quel moment, ou encore ce qu’il a mangé. Elle nous renseigne aussi sur son état de santé, par exemple s’il est infesté par des parasites. C’est un sujet d’étude infini. Au-delà des messages qu’elle envoie aux congénères de l’animal dont elle provient, une crotte devient ensuite la convoitise de toutes sortes d’espèces coprophages. Une bouse de vache, par exemple, est très vite prise d’assaut par les mouches, qui viennent y pondre leurs œufs. Leurs larves pourront se nourrir de ces excréments, où il reste beaucoup de nutriments que les bovins digèrent mal. Suivent les coléoptères, dont le fameux scarabée bousier, qui fait une boule avec les déjections, pour avoir sa réserve personnelle qu’il va enterrer dans un coin afin de nourrir sa progéniture. Et pour les prédateurs de ces insectes coprophages, les crottes représentent un joli terrain de chasse. Enfin, il y a dans le sous-sol des vers, des acariens et des champignons qui vont incorporer ces excréments à la terre et la fertiliser. Je vais aussi montrer des images de cette vie foisonnante. Mais il n’y a pas que les petites bêtes qui mangent des excréments. Il y a par exemple un vautour qui se nourrit des crottes d’ovins.

Vous proposez de faire un tour du monde des crottes, avec des exemples surprenants. Pouvez-vous nous en donner un aperçu? Au gré de mes nombreux voyages, j’ai ramené toutes sortes d’histoires étonnantes, par exemple sur l’ours polaire. Est-ce qu’il fait des crottes blanches? Il y a aussi la crotte la plus étrange, qui est en forme de cube parfait. On pourrait y dessiner des points et l’utiliser pour jouer aux dés. Mais je ne veux pas tout dévoiler ici. Pour en savoir plus, il faudra assister à la conférence. Je vais essayer de raconter les choses avec humour, mais avec une grande rigueur scientifique.

