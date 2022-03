Espace public – Les crocus et jonquilles sont bien les seuls à annoncer le printemps Dans une ville en paix, la nôtre, les fleurs poussent et annoncent l’arrivée des beaux jours. Premiers bouquets pour les contemplatifs. Thierry Mertenat

1 er mars 2022. Rive droite. Sur les pelouses dominant la Perle du lac, les crocus font de la retape en deux couleurs, entre le blanc et le violet. LAURENT GUIRAUD

Sujet sans enjeu ni importance. Il revient chaque année à pareille époque. Avec lui, sa cohorte d’incontournables, ces «précoces» qui, juste après les perce-neige, annoncent le printemps. Est-ce bien le moment d’aller compter les fleurs au ras des prairies municipales? Nous sommes encore en hiver et il est particulièrement sombre.

L’aimable jardinier croisé par hasard ce mardi en début d’après-midi, à un jet de narcisse du Musée d’histoire des sciences, trouve les mots qu’il faut pour ne pas renoncer à cette curiosité saisonnière. Il pointe du doigt le charme de cette bulbeuse, «sortie il y a une petite semaine», dressant ses feuilles très étroites, semblables à des tiges de jonc.

«Sur le quai Wilson, les parterres de fleurs souffrent un peu de la concurrence du chat le plus populaire de la planète.»

On tient la forme et le nom vernaculaire qui en découle: jonquille, de l’espagnol «jonquilla». Juste à côté, sur la parcelle voisine, le buste de Miguel de Cervantès, l’auteur de «Don Quichotte», raccord avec le bouquet du jour. On admire sans toucher ni piétiner.

Les parterres de crocus, «plantés en touffes», précise notre interlocuteur, notamment sur les plates-bandes du quai Wilson, connaissent des moments plus compliqués. La faute au fameux Chat, statufié sur son socle, en vingt exemplaires, dos au lac. Lors du dernier week-end, c’était de la folie. Le trop-plein de visiteurs a reflué sur la partie herbeuse. Les rustiques de petite taille, malgré leur couleur tapissante, un violet bien visible, ont été involontairement écrasées.

«Au pied d’un grand arbre, le cyclamen coum vient de fleurir à son tour dans une discrétion remarquable.»

Elles réussissent mieux leur carrière éphémère sur les pelouses bordant la Perle du Lac, à l’abri des promeneurs. Là, dans le sous-bois ramenant sur la rue de Lausanne, le cyclamen coum vient de fleurir dans une discrétion remarquable. Il a élu domicile au pied d’un arbre, ses petites fleurs trapues violacées attirent l’œil et, parfois, la tentation de l’arrachage pour finir en vase de table.

On n’a rien dit de l’hamamélis, cet arbuste aux pétales en forme de rubans froissés. Lui aussi est en fleur. On l’appelle parfois le noisetier des sorcières. Au nez, un léger parfum de miel. Détail agréable mais inutile. L’actualité en cours ne connaît rien à la douceur.

