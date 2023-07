Gastronomie de festival à Lausanne – Les crevettes ne voient plus la vie en rose à la Cité La nouvelle directrice Martine Chalverat milite pour une manifestation plus durable, jusque dans les assiettes. Finies les nouilles vietnamiennes aux crevettes. Laurent Antonoff

Pour la première fois en vingt ans de présence au Festival de la Cité, les tenanciers du stand vietnamien Rach Gia ont dû renoncer aux nouilles sautées aux crevettes. Ils compenseront avec davantage d’algues dans les assiettes. Laurent de Senarclens/24heures

C’est ce mardi 4 juillet qu’a commencé le Festival de la Cité à Lausanne. Une 51e édition avec une nouvelle directrice, Martine Chalverat, et une ligne ouvertement plus engagée et politisée faisant la part belle aux problématiques d’identité, de genre et de racisme. Jusque dans les assiettes. Ainsi cette année, vous ne trouverez par exemple pas de crevettes sur les stands de nourriture. En théorie…