Festival féministe et pluriculturel – Les Créatives, 18 ans, 70 propositions et 2 nouvelles têtes Keren Ann, Kae Tempest, Uèle Lamore, Gloria Steinem, Imany ou Olivia Ruiz figurent parmi les invitées d’une édition kaléidoscopique. À picorer du 15 au 27 novembre. Jérôme Estebe

La saxophoniste et compositrice britannique Chelsea Carmichael, le 23 novembre à la Corne à Vin. DR

Elles se nomment Nevena Puljic et Ermela Haile. Ce sont les nouvelles cheffes du festival Les Créatives. En ce mardi de conférence de presse, on les sent un peu intimidées par la foule, quoique bien droites dans leurs boots de capitaines. S’il change de têtes pour sa 18e édition, le festival garde le cap; celui d’un féminisme actif et ouvert, festif et fouineur. L’affiche aligne 70 concerts, spectacles, performances et rencontres, dans une quarantaine de lieux genevois. Éclaté et éclatant.