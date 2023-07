Préoccupations en Suisse – Les coûts de la santé restent la crainte numéro un Selon notre sondage national, la hausse des primes d’assurance maladie, les retraites et la migration constituent les problèmes les plus urgents. Mathilde Schott

Les coûts de la santé se placent en tête des inquiétudes de la population suisse. KEYSTONE/Gaetan Bally

Les dix principales préoccupations des Suisses et des Suissesses n’ont pas changé d’un iota depuis notre dernier sondage réalisé en février dernier. Les coûts de la santé renforcent leur place en tête du classement avec 3% de plus. Confrontées à une liste d’une vingtaine de propositions, 70% des personnes interrogées citent la hausse des coûts de la santé parmi leurs principales préoccupations. Une crainte à mettre en rapport avec la nouvelle augmentation des primes d’assurances maladie annoncée pour cet automne.

La prévoyance vieillesse arrive en deuxième position (53%), devant le thème de la migration (48%). L’approvisionnement énergétique (43%) et le changement climatique (42%) ferment le top 5.

Ces résultats globaux révèlent toutefois des nuances si l’on considère les sympathies partisanes des sondés. Les coûts de la santé constituent le motif d’inquiétude numéro un pour les partisans du PLR (69%), du Centre (77%) et du Parti socialiste (76%). La thématique figure également dans le top 3 des Vert’libéraux (69%), des Verts (61%) et de l’UDC (67%).

Mais du côté des Verts et des Vert’libéraux, le thème qui préoccupe le plus est le changement climatique (respectivement 84% et 74%). Pour l’électorat de l’UDC, le problème le plus urgent s’avère assez nettement être celui de la migration (82%).

À noter encore qu’une autre thématique apparaît parmi les cinq principales préoccupations des sympathisants des Verts (40%) et du PS (51%): le prix des loyers et de l’immobilier.

