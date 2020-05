Rififi au pied de la Jungfrau – Les courses du Lauberhorn sont en danger Les épreuves de Wengen pourraient être rayées du calendrier de la saison 2021-2022. Les droits TV sont en cause. Christian Maillard

Et si le mythique Lauberhorn disparaissait du calendrier du cirque blanc? Keystone

La nouvelle pourrait faire l'effet d'une bombe dans le milieu du cirque blanc. Il y a du rififi au pied de la Jungfrau. Il n’y aura peut-être pas courses au Lauberhorn en janvier 2022. La faute à un différend existant entre le comité d’organisation des courses à Wengen et Swiss-Ski. Lors d'une séance du sous-comité de la FIS en vidéoconférence, la fédération suisse a demandé que les épreuves de l’Oberland soient retirées du calendrier de la Coupe du monde la saison prochaine. Selon le conseil d'administration de la FIS, qui a déjà validé son programme pour 2020-2021, il ne pourrait plus être modifié.



Ce conflit ne date pas d'hier, mais de 2016, à la suite d’un litige concernant les droits de télévision reversés par Swiss-Ski aux organisateurs de Wengen. Tout est question d’argent, chacun estimant qu’il a droit à la plus grande partie du gâteau. Le comité d'organisation des courses du Lauberhorn a fait appel au Tribunal arbitral du sport pour régler cette affaire.



Le jugement provisoire est tombé il y a deux mois, mais depuis, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord et communiquent principalement via leurs avocats, pour le plus grand désespoir de la Jungfrau, qui pourrait perdre de sa visibilité dès la saison 2021-2022.