Manque de places en auditoire – Les cours en ligne ne vident pas les amphithéâtres Une étude de l’Université de Genève réalisée avant la pandémie affirme que seuls 10% des élèves utilisent le streaming lorsqu’ils ont le choix. Sophie Simon

En moyenne, avant la pandémie, seuls huit étudiants sur cent ne se rendaient pas aux cours en présentiel quand ils avaient accès à cette alternative. ERIC ALDAG

Une météo à ne pas mettre un étudiant dehors ou une mauvaise grippe. Ce sont des facteurs qui peuvent inciter un élève à privilégier les cours en ligne quand il en a le choix. Une étude de la Geneva School of Economics and Management (GSEM) de l’Université de Genève, réalisée avant la crise sanitaire – les données ont été collectées en 2016 et 2017 – a observé le comportement de près de 1500 étudiants de première année. Trois leçons à en tirer.

Une utilisation rare

Des cours en streaming, c’est-à-dire avec une diffusion en direct, sans enregistrement possible, ont été proposés à certains d’entre eux, sans obligation. Même avant la pandémie, on constate que cette option n’a pas remporté un franc succès. Seuls 10% des étudiants à qui l’accès en streaming a été proposé ont réellement utilisé ce service. Les données récoltées montrent que les étudiants optent pour cette possibilité seulement quand le fait de se rendre en cours leur «coûte» plus que d’habitude: s’ils sont malades ou si le temps n’est pas au beau fixe. En l’absence de telles contraintes, ils préfèrent, tous niveaux confondus, se rendre en cours.

Peu d’effets sur la présence en classe

Si les universités pensaient avoir trouvé la solution face aux amphithéâtres pleins à craquer en rendant leurs cours accessibles en ligne, elles se trompent: en moyenne, seuls huit étudiants sur cent ne se rendent pas aux cours en présentiel quand ils ont accès à cette alternative. Ils considèrent cette option comme une assurance contre les imprévus, pas un premier choix.

Le fossé des inégalités se creuse

Enfin, comme cela a déjà été largement relayé par de précédentes études, celle-ci prouve également que les cours en ligne renforcent les inégalités: les étudiants à haut potentiel ont vu leurs résultats aux examens croître de 2,5% tandis que les élèves déjà en difficulté ont vu ces derniers chuter de 2%. L’impact négatif du streaming sur les notes correspond à l’idée que le fait d’assister aux cours en personne est la méthode d’apprentissage la plus efficace. Cela dit, l’impact positif du streaming est plus difficile à interpréter. On peut avancer que les étudiants d’un bon niveau ont plus tendance à rester à la maison et à étudier seuls, car ils ont moins besoin des explications d’un professeur. Donc quand la technologie est disponible, ils s’en sortent encore mieux. À l’inverse, les étudiants ayant moins de facilité font plus l’effort d’aller en cours. Donc quand ils n’ont pas d’autre choix que de suivre les cours en streaming, ils sont perdants.