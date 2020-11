Nouveaux loisirs en montagne – Les coureurs à pied sont la nouvelle cible des stations de ski Les professionnels du tourisme misent sur des activités qui permettent une distance sociale parfaite. Philippe Rodrik

Peu voraces de remontées mécanique au cours d’une seule journée, parfois solitaires, les as de la course à pied sur neige s’approchent d’une « distance sociale parfaite » de plus en plus appréciée dans les stations. Getty Images

Pour les prochaines fêtes de fin d’année, un must s’impose dans les stations de ski: la promotion des activités assurant «la distance sociale parfaite». Pour le coup, tous les sportifs sans skis sont de plus en plus appréciés en montagne. Après des décennies de randonnées à raquettes, les adeptes de la course à pied sur la neige, snow trail ou snow running en bon français, deviennent eux aussi des hôtes d’honneur des stations, pour Noël et Nouvel An 2020-2021. Directeur de Suisse Tourisme pendant dix-huit ans (jusqu’en 2017) et actuel président de Grisons Vacances, Jürg Schmid prévient lui-même que les solutions de rechange au ski alpin deviendront un élément crucial des sports d’hiver en Suisse.

La preuve concrète? L’abonnement d’un jour, chez Téléverbier, coûte cette saison 72 francs pour le client skieur. Mais seulement 38 francs pour l’usager sans skis. Soit presque moitié moins cher! «Je me réjouis d’avoir le plus possible de clients sans skis entre Noël et Nouvel An», confesse déjà Laurent Vaucher, directeur général de Téléverbier SA. Et la machine est déjà en marche depuis plusieurs années. En cinq ans, entre les hivers 2014-2015 et 2018-2019, la proportion des usagers sans skis dans la clientèle des remontées mécaniques de Verbier est passée de 3,65 à 5,84%.

L’enthousiasme des trailers et des raquetteurs, les stratégies pour les accueillir au mieux, se répand en fait dans la plupart des grandes stations du pays. Arosa a elle-même confirmé, l’été dernier déjà, son intention de développer l’offre d’itinéraires à l’intention des coureurs et marcheurs de l’hiver. L’actuelle pandémie renforce en plus ces nouvelles tendances. «À cause du corona, nous développons notre offre de chemins de randonnée et de sentiers pour les courses à raquette», indique Simona Altwegg, porte-parole de Zermatt Tourisme. Randonnées, courses à raquettes et snow trail, une cause commune?

Une offre record

Ces trois disciplines, certes fort différentes, partagent souvent des itinéraires identiques. Sur la neige damée ou dans la poudreuse. Pour le coup, dans les stations suisses, aux côtés des séculaires peaux de phoque et autres raquettes, se confirme de plus en plus souvent la popularité d’un nouveau sport de masse. Le snow trail a même déjà fait naître de nouvelles formes de chaussures de sport, pour lesquelles deux entreprises européennes font souvent office de référence: la haut-savoyarde Salomon et la lombarde La Sportiva (voir photos).

Deux firmes européennes font souvent office de référence pour les chaussures de course à pied dans la neige: la haut-savoyarde Salomon et la lombarde La Sportiva. Leurs modèles voués à cette discipline coûtent en Suisse entre 200 fr. et 250 fr.

Dans ce contexte, les stations suisses prêtent de plus en plus d’attention aux non-skieurs. Les adeptes du snow trail ou de la balade neigeuse peuvent déjà y trouver plus de 7400 km de sentiers balisés en hiver, selon Suisse Tourisme. Il s’agit, de loin, de la plus grande offre du genre dans les Alpes. Cet atout apparaît en outre comme une aubaine, à la veille des fêtes de Noël 2020 et Nouvel An 2021.

Douloureuse expérience

Les non-skieurs, trailers ou raquetteurs participent en effet moins aux files d’attente, chaque jour, devant les remontées mécaniques. Et celles-ci risquent précisément d’imposer des tâches colossales: faire respecter les distances de sécurité sanitaire entre chaque usager, contrôler le port permanent du masque par tous et désinfecter régulièrement de multiples équipements, sans accroître les temps d’attente. La responsabilité individuelle ne manquera pas, certes. Elle ne dissipera pas pour autant le souvenir d’une expérience douloureuse: le vendredi 13 mars 2020 à 15 heures, ordre était donné aux stations de ski de cesser leurs activités. Sur-le-champ!

Les enjeux et défis économiques prennent en outre une dimension exceptionnelle, à l’occasion des fêtes de Noël 2020 et Nouvel An 2021. Deux semaines où se jouent souvent plus de 10% du chiffre d’affaires de toute une saison pour des remontées mécaniques. En montagne, les professionnels du tourisme doivent en effet élargir d’urgence leur clientèle helvétique: il leur sera tellement difficile d’attirer des visiteurs étrangers dans le contexte actuel! L’institut de recherche conjoncturelle du Poly de Zurich (KOF) leur annonce en plus une chute de 30% des nuitées cet hiver, par rapport à la même période un an plus tôt. Tout cela alors que, même sans coronavirus, deux tiers des lits d’hôtels suisses ne sont occupés que par des hôtes indigènes en hiver.