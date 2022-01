«Allô Poutine, ici Macron!» – Les coulisses d’un coup de fil entre deux grandes puissances Les présidents français et russe doivent s’appeler vendredi au sujet de la crise ukrainienne. L’ex-ambassadeur François Nordmann raconte les détails d’un tel échange diplomatique. Sonia Imseng

Les deux présidents – qui se sont rencontrés plusieurs fois en personne – doivent se parler au téléphone vendredi (photo d’archives). AFP

Un ballet diplomatique aux allures de guerre froide a lieu depuis plusieurs semaines entre les Occidentaux et la Russie. La tension autour de la crise ukrainienne reste palpable et les déclarations à ce sujet se sont enchaînées ces derniers jours, alors qu’Emmanuel Macron et Vladimir Poutine doivent s’appeler ce vendredi.