Football – Les coulisses de la photo du Servette FC pour ses 130 ans Le club grenat a imité une photo du XIXe siècle pour mettre en valeur un maillot anniversaire qui aurait dû être porté le 22 mars dernier lors du match contre YB. Ugo Curty

Mardi, les joueurs servettiens ont pris la pause dans le Parc sportif des Evaux à Onex. Eric Lafargue/ServetteFC

Le Servette FC fête son 130e anniversaire cette année. Le club grenat a été fondé le 20 mars 1890 sous le nom de «Football Club de la Servette». Un âge honorable que les Genevois comptaient célébrer le 22 mars dernier lors de la réception des Young Boys. Des maillots inédits avaient été conçus pour l’occasion. L’ancien logo avait été recréé par le graphiste du club Cédric Gobet.

Malheureusement, la suspension de la saison de SFL due au Covid-19 avait contraint les maillots à prendre la poussière quelques mois. «Nous cherchions le meilleur moyen de les mettre en valeur, explique Loïc Luscher, responsable de communication du club. En cherchant dans les archives, nous sommes tombés sur cette photo qui date de 1892. Nous avons décidé de la reconstituer avec ces maillots uniques.»

Le cliché original avait été pris sur la Plaine de Plainpalais où les Grenat jouaient alors. Aujourd’hui, l’endroit a radicalement changé d’aspect. «Nous avons trouvé une solution pour se rapprocher le plus possible de l’arrière-plan d’époque.» Le shooting photo, réalisé par le moustachu et talentueux photographe de sport Eric Lafargue, a été réalisé ce mardi au Centre sportif des Evaux.

La photo «originale» de 1892 avec les membres de ce qui était alors le «Football Club de la Servette». DR

Passés entre les gouttes

«C’était un moment très sympa, se souvient le gardien Jeremy Frick. Les orages se sont succédé ce jour-là. On devait s’abriter sous les arbres pour attendre une accalmie et prendre la photo. Mais, l’ambiance était très bon enfant.»

La table, le cahier, le drapeau ou le ballon en cuir, tout y est (ou presque). Pour se rapprocher le plus possible du cliché de 1892, les joueurs posent avec un béret. «Une casque plate», précise le gardien grenat qui avoue en porter parfois dans la vie de tous les jours. «Cela me va bien. Je dois avoir une tête «vintage». Dans l’équipe, Stevanovic a le physique idéal pour ce look. Il pourrait jouer dans la série TV «Peaky Blinders».»

300 maillots en vente

Petite entorse à la mise en place du XIXe siècle, les deux joueurs placés aux extrémités (Kyei et Severin) ont pris un bout de bois dans la bouche. «Ce n’est pas un cigare», précise amusé Loïc Luscher qui ne s’est rendu compte de cette improvisation que plus tard.

Le Servette FC portera ces maillots anniversaire le 3 août prochain à domicile lors du dernier match de la saison contre le FC Sion. En début d’après-midi, jeudi, le club a mis en vente 300 exemplaires, en édition limitée, pour le prix de 130 francs, frais de port inclus. Une vente qui se tient uniquement en ligne pour éviter les attroupements à la boutique du club.