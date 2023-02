Portraits de candidats genevois – Les cosmopolites de l’UDC Marie Rozès et Lionel Rossini briguent un siège au Grand Conseil après des parcours de vie singuliers. Luca Di Stefano

Marie Rozès et Lionel Rossini promettent de lutter contre «les étiquettes et les raccourcis». STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Candidats singuliers Afficher plus La «Tribune de Genève» propose une série de portraits de candidats au Grand Conseil. La rédaction a sélectionné sur chacune des listes deux personnes, soit du fait de leur parcours, soit de leur personnalité.

Certaines vies sont plus romanesques que d’autres. Alors, avant de parler des motivations politiques de ces deux candidats UDC au parlement genevois, un détour par leur parcours de vie s’impose. Ils s’appellent Lionel Rossini et Marie Rozès. Le premier a écrit un livre dont le titre – «Une adoption pour rien» (Éd. Les 3 Colonnes) – dit les déchirements de l’enfance; la seconde aurait pu prendre la plume et raconter sa version de «Jamais sans ma fille».