Les coopératives veulent proliférer. Elles lancent une initiative afin d’ancrer dans la loi un développement massif. Dans dix ans, elles devraient représenter 10% du parc de logements, contre moins de 5% aujourd’hui.

Cette forte ambition est le signe d’une nouvelle maturité. Les coopératives d’habitation sont nées dans les années 20 pour répondre aux besoins de logements bon marché. Trente ans plus tard, cette politique a été reprise par l’État et ses HLM. Et c’est l’économie privée qui a dominé le secteur, réalisant elle-même les logements sociaux qui, après un temps, tombaient dans le marché libre.

«Les luttes politiques habituelles sur la répartition des types de logements à construire pourraient bien reprendre.»

Cette position privilégiée a commencé à s’éroder au début du millénaire, avec le développement des fondations publiques. Puis les coopératives modernes se sont créées sur les décombres du mouvement squat avant de se professionnaliser et de devenir, parfois, de gros acteurs avec de l’appétit. Après vingt ans d’expériences et de croissance, elles ont des prétentions.

Dans un canton où le sol est rare, voilà qui va provoquer des grincements de dents. Le gâteau n’est pas extensible, et tout ce que l’un prend, l’autre le perd. Les luttes politiques habituelles sur la répartition des types de logements à construire pourraient bien reprendre.

Mais pour les habitants, l’essentiel est ailleurs. La coopérative offre non seulement des logements bon marché, elle propose aussi un habitat différent, moins standardisé, plus à l’écoutedes besoins et des manières de vivre d’aujourd’hui. L’initiative a toutesles chances de convaincre. D’ailleurs,des promoteurs l’ont bien compris et collaborent déjà avec certaines d’entre elles pour construire, profiter de leur savoir-faire et de leur forcede séduction