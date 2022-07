Criminalité transfrontalière – Les contrôles douaniers ont vérifié 125 véhicules Une opération commune a été menée de lundi à mercredi entre les cantons de Neuchâtel, du Jura, le département du Doubs et le territoire de Belfort.

Les patrouilles ont vérifié 125 véhicules et 177 personnes. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Les contrôles douaniers franco-suisses, qui ont repris le long de la frontière de l’Arc jurassien, ont eu lieu de lundi à mercredi. Les patrouilles ont vérifié 125 véhicules et 177 personnes dans le secteur franco-suisse des cantons de Neuchâtel et du Jura, du département du Doubs et du territoire de Belfort.

Patrouilles mixtes

Une personne a été refoulée vers la France pour défaut de pièce d’identité et une autre a été annoncée à l’autorité cantonale compétente pour autorisation de travail manquante. «L’opération commune avait également pour but d’intensifier encore plus la collaboration franco-suisse et de rendre encore plus efficient le dispositif sécuritaire sur l’ensemble de la région frontière», selon le communiqué.

Si des patrouilles mixtes ont régulièrement eu lieu, cette opération commune est la première du genre depuis le début de la pandémie. Elle s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Paris sur la collaboration transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière.

Les Brigades de surveillance extérieure de Delle et Morteau de la Douane française ainsi que la Douane Centre de l’OFDF ont été engagées lors de cette intervention.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.